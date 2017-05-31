"معلومات الوزراء" ينفي خفض سعر اللحوم البرازيلية لقرب انتهاء مدة صلاحيتها

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءٍ تُفيد بخفض أسعار اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية لقرب انتهاء صلاحيتها هو شائعات ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا جودة اللحوم المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية وسلامة فترة الصلاحية.

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن خفض أسعار بيع اللحوم المجمدة عن سعر تكلفة الاستيراد يأتي في إطار خطط ‏الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مؤكدةً أنها تطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة والمجمدة والدواجن لتلبية ‏احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان بأسعار تقل عن القطاع الخاص.

وناشدت وزارة التموين، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.​