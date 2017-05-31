أبو المجد: من لا يُدين حادث دير الأنبا صموئيل لا يستحق العيش بمصر
أبو المجد: من لا يُدين حادث دير الأنبا صموئيل لا يستحق العيش بمصر
12:33 م الأربعاء 31 مايو 2017
مجلس جامعة المنيا
المنيا ــ ريمون الراوي:
أدان مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، الأعمال الإرهابية الآثمة، التي استهدفت سيارات الأقباط المتجهة من بني سويف ومراكز المنيا لدير الأنبا صموئيل، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين بمصر نسيج واحد، وأن الشعب المصري سيظل يدًا واحدةً لن تفت في عضده محاولات النيل من وحدته.
وأشار رئيس جامعة المنيا إلى أن الحادث موجه يستهدف النيل من وحدة واستقرار الوطن، وأنه من لا يدين هذا الحادث الأثيم لا يستحق العيش على أرض مصر، متمنياً أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل شرً وسوء.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور عمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.
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