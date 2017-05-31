بالصور.. صلاة بالشموع لشهداء ومصابي دير الأنبا صموئيل بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظمت مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، برئاسة أسقفها الأنبا مكاريوس، وقفة لعشرات القساوسة والقمامصة والمئات من الشعب القبطي "صلاة بالشموع"، اليوم الأربعاء، لتأبين شهداء دير الأنبا صموئيل، بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية بأبوقرقاص.

وقال الأنبا مكاريوس، الذي ترأس الصلوات، إن "تذكارنا لتلك الأحداث يجدد فينا الصمود والتقرب لله، والتمثل بهؤلاء الشهداء للوصول إلى مكانة سامية في السماء بعد الموت".

وأقام الأنبا مكاريوس ومجمع القساوسة الصلاة، حاملين الشموع، داعين الله أن يخفف الله الألم عن المتألمين لفقدان أحبائهم، ويتم شفاء جميع المصابين في الحادث الإرهابي الغاشم.

يذكر أن إرهابيين هاجموا حافلات زوار دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، الجمعة الماضية، ما أسفر عن استشهاد 29 شخصا وإصابة 25 آخرين.