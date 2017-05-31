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الإحصاء تمد فترة حصر السكان حتى 5 يونيه المقبل

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الإحصاء تمد فترة حصر السكان حتى 5 يونيه المقبل الإحصاء تمد فترة حصر السكان حتى 5 يونيه المقبل

التحرير

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اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، مد فترة العمل بمرحلة حصر السكان حتى 5 يونيه المقبل، مطالباً بضرورة التعاون مع مندوبى التعداد، والادلاء ببياناتهم خلال مرحلة الحصر.

وأوضح جهاز الإحصاء فى بيان له، أنه فى حالة عدم ذهاب مندوب التعداد للأسر، يرجى الاتصال بالخط الأرضى المجانى 080077771777، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع كارت الرقم التنظيمى للخدمات الخاص بالوحدات السكنية مجاناً على الأسر خلال مرحلة حصر السكان.

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وكان الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام للتعداد السكانى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكد أن البيانات الاحصائية لا تستخدم إلا فى الأغراض الإحصائية والقانونية، موضحاً أن القانون يجرم تسريب أى بيانات فردية تحت أى ظرف.

وأشار عبد العزيز إلى أن هناك مجموعة من الخطوات يمكن من خلالها للمواطن التحقق من هوية مندوبي التعداد، وذلك عبر بطاقة هوية عمل المندوب والمزودة بعلامة مائية تحمل إسم الجهاز وشعاره غير القابل للتزوير، وكذلك يمكن التحقق من هوية المندوب أيضا من خلال مركز اتصال مدون رقمه على بطاقة هوية المندوب.

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التحرير

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