الخارجية: تدمير واجهة السفارة المصرية في انفجار كابول

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أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية حادث التفجير الإرهابي الذي وقع، الأربعاء، بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل نحو 80 شخصًا، وإصابة 350 آخرين

وأعرب البيان، الصادر، الأربعاء، عن «خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهةة الإرهاب الآثم، الذي يستهدف الأمن والاستقرار ويروع المواطنين الآمنين»، مطالبًا «المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة».

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من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد ابو زيد إلى أن «الانفجار الذي وقع بالحي الدبلوماسي بكابول كان شديدًا، حيث أسفر عن أضرار كبيرة بزجاج ومبنى السفارة المصرية، وسكن السفير، فضلا عن إصابة أحد حراس أمن السفارة نتيجة تطاير شظايا الزجاج»، مؤكدًا على متابعة وزارة الخارجية لتداعيات الحادث على مدار الساعة للاطمئنان على أعضاء السفارة المصرية وتقييم الأضرار.