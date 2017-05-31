المالية: 16.5 جنيه سعر الدولار الجمركي يونيو المقبل

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16.5 جنيهاً، وذلك بداية من يونيو المقبل ولمدة شهر، وهو نفس مستوى سعرالدولار خلال مايو الجارى.

ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم من خلاله احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يومياً وفقاً لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وعلى أساسه يتم تحديد قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

ووفقاً لقرارات وزارة المالية فقد تم تثبيت الدولار الجمركى للشهر الثالث على التوالى حيث استقر السعر عند 16.5 جنيها خلال شهرى ابريل ومايو 2017.

فيما تم تثبيت سعر الدولار الجمركي بداية من شهر فبراير الماضى ليسجل نحو 16 جنيها، ثم تم خفضه بواقع 25 قرشا بداية شهر مارس الماضى مسجلاً نحو 15.75جنيها، ثم رفعه منتصف نفس الشهر إلى17 جنيها.

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وقرر البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لاليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وانما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال الية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة48%.

وطالبت بعض الشركات المستوردةالحكومة بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج، فيما اجمع مصرفيون ان انخفاض الاسعار مرهون باستقرار سعر الدولار لمدة لا تقل عن نحو 6 شهور.

وسجل متوسط سعر الدولار فى السوق الرسمية والبنوك نحو 18.13 جنيها للبيع، ونحو18.02 جنيها للشراء، وفقا لبيانات البنك المركزى.



