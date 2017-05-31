برلماني يطالب بتدريس مادة «التربية الأخلاقية» بمراحل التعليم الأساسي

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طالب النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لجنة التعليم والبحث العلمى، بمناقشة اقتراحه المحال إليها بشأن إصافة مادة جديدة وهى مادة «التربية الأخلاقية»، لكى تُدرس بجانب مادة التربية الدينية، وذلك لمراحل التعليم الأساسي.

وأوضح «والي» إلي أنه سبق وأن أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، الاقتراح بمشروع القانون الخاص بتعديل المادة 8 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والشئون الدينية والأوقاف

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وأكد «والى» أن تدريس مادة التربية الأخلاقية للطلاب بمراحل التعليم الأساسى أمر فى غاية الأهمية ولابد من مناقشته خلال الفترة المقبلة وخصوصاً أن عدد كبير من نواب البرلمان يطالبون الآن وزارة التربية والتعليم بتدريس مادة «القيم والأخلاق» المدارس والجامعات إسهاما فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف.