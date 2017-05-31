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إنخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 633 جنيه

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إنخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 633 جنيه إنخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 633 جنيه

التحرير

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شهدت الذهب اليوم الأربعاء 31 مايو انخفاض طفيف بالمحال التجارية، ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 633 جنيه للجرام.

وسجل عيار 24 نحو 723 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 543 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 422 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 362 جنيه للجرام.

و سجلت أوقية الذهب نحو 22.499 جنيه للجرام، وكيلو الذهب نحو 723.429 جنيه للجرام، والجنيه الذهب نحو 5.064 جنيه للجرام.

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وعلى صعيد سوق المال العالمى فقد سجل الذهب عيار 24 نحو 733.67 جنيه للجرام، وعيار 21 نحو 641.97 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 550.26 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 427.97 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 366.83 جنيه للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب بأسواق المال نحو 22 ألف و817 جنيه، وكيلو الذهب نحو 733 ألف و 666 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5آلاف و136 جنيه.

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التحرير

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