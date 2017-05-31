الحكومة تجتمع لبحث قضايا التضخم والممارسات الاحتكارية

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عقد مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ويناقش مجلس الوزارء عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التى تهدف إلى إحداث نهضة على المستويات كافة، إضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.

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ويتطرق مجلس الوزراء خلال الاجتماع أيضا إلى بحث ومناقشة ما تم بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية بما يسهم فى خفض الأسعار، ومراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.