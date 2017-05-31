المركزى: 35 مليار دولار إجمالى عمليات التجارة الخارجية منذ التعويم

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قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، ان اجمالى حجم عمليات التجارة الخارجية التى نفذتها البنوك المحلية خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 حتى25 مايو 2017، بلغت نحو 35 مليار دولار.

وأضاف فايد فى تصريحات له اليوم الأربعاء ، ان القطاع المصرفى قام خلال الفترة من نوفمبر 2016، وحتى مايو الجارى، بسداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 25 مليار دولار، بالاضافة الى فتح اعتمادات مستندية بنحو 10 مليارات دولار.

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وفى مطلع شهر نوفمبر الماضى، قرر البنك المركزى المصرى، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقا لاليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

و تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48% عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفع سعر الدولار الرسمى ليسجل نحو13جنيه، وذلك مقارنة بنحو8.88 جنيه.