مصر تدين حادث التفجير الإرهابي بالحي الدبلوماسي في كابول

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء حادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل نحو 80 شخصا وإصابة 350 آخرين.

وأعربت الخارجية فى البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

واكدت على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الآثم، الذي يستهدف الأمن والاستقرار ويروع المواطنين الآمنين، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة.

و من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الإنفجار الذي وقع بالحي الدبلوماسي بكابول كان شديدا، حيث أسفر عن أضرار كبيرة بزجاج ومبنى السفارة المصرية وسكن السفير، فضلا عن إصابة أحد حراس أمن السفارة نتيجة تطاير شظايا الزجاج، مؤكدا على متابعة وزارة الخارجية لتداعيات الحادث على مدار الساعة للإطمئنان على أعضاء السفارة المصرية وتقييم الأضرار.