مصر تدين حادث التفجير الإرهابي بالحي الدبلوماسي في كابول
مصر تدين حادث التفجير الإرهابي بالحي الدبلوماسي في كابول
12:18 م الأربعاء 31 مايو 2017
وزارة الخارجية المصرية
القاهرة - (أ ش أ):
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء حادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل نحو 80 شخصا وإصابة 350 آخرين.
وأعربت الخارجية فى البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
واكدت على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الآثم، الذي يستهدف الأمن والاستقرار ويروع المواطنين الآمنين، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة.
و من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الإنفجار الذي وقع بالحي الدبلوماسي بكابول كان شديدا، حيث أسفر عن أضرار كبيرة بزجاج ومبنى السفارة المصرية وسكن السفير، فضلا عن إصابة أحد حراس أمن السفارة نتيجة تطاير شظايا الزجاج، مؤكدا على متابعة وزارة الخارجية لتداعيات الحادث على مدار الساعة للإطمئنان على أعضاء السفارة المصرية وتقييم الأضرار.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حقوقي: قانون الجمعيات الأهلية يشجع على الأعمال التنموية ويتجاهل الخيرية
-
"عبدالعال" يهاجم القضاء ويحذر النواب من فتنة الإرهاب
-
الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 29 مايو 2017
-
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاري
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مرتضى منصور: إنذار لوزيرا الصحة والداخلية للقبض على رامز جلال- صورأخبار
-
مدرب المنتخب يكشف أسباب ضم عاشور واستبعاد باسم مرسي من قائمة تونسرياضة
-
البدري يختار 10 أسماء لإراحتهم في المواجهات الأربعة المتبقة بالدوريرياضة
-
والد الطفلة ليلى: "كنت هدفع الفدية بس ملحقتش"أخبار
-
مقتل سايس جراج على يد طبيب بالعجوزة بسبب "ركن السيارة"أخبار
-
مرتضى ساخرًا من حلمي: شكرًا لحسن تعاونك مع الأهليرياضة