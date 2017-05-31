"معلومات الوزراء" ينفي تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءٍ تُفيد بتغيير جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، غير صحيح، مؤكدًا أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في موعدها المقرر لها سلفًا يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو، دون إحداث أي تغيير، مشيرةً إلى أن عدد المتقدمين لآداء الامتحان (589388) طالب، وعدد لجان الثانوية العامة (1634) لجنة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية للامتحانات، حيث سلمت المحافظات الصناديق الخاصة بنقل كراسات الامتحان من الجهة التي تقوم بطباعة الأسئلة، إلى مراكز توزيع الأسئلة في المديريات التعليمية بالمحافظات.

وناشدت الوزراة طلاب الثانوية العامة بضرورة الانضباط داخل لجان الامتحان، وعدم محاولة الغش بأي شكل من الأشكال حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية, كما ناشدت أولياء الأمور الاتصال على الرقم التالي (0227963273)، ‏وذلك للتأكد من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).​