نائب وزير الإسكان: إعلان "السويس" خالية من العشوائيات غير الآمنة بعد تطوير "الأتكة"
نائب وزير الإسكان: إعلان "السويس" خالية من العشوائيات غير الآمنة بعد تطوير "الأتكة"
12:16 م الأربعاء 31 مايو 2017
أحمد درويش نائب وزير الإسكان
كتبت- ندى الخولي:
أعلن أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، الانتهاء من تطوير منطقة ورش السكة الحديد بحي الأربعين بمحافظة السويس، وبشأن الموقف العام للمناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى المحافظة، قال درويش إنه "يتبقى حاليا منطقة واحدة غير آمنة على مستوي المحافظة وهي منطقة الأتكة بحي عتاقة، وجاري حاليا التنسيق مع المحافظة وهيئة قناة السويس للانتهاء من وضع خطة لتطوير المنطقة، حيث أنه من المفترض بعد الانتهاء من تطوير منطقة الأتكة سوف تعلن محافظة السويس خالية من العشوائيات غير الآمنة".
وأجرى درويش، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية للمحافظة، لمتابعة موقف تسكين أهالي المنطقة بالعمارات الجديدة بعد تسكينهم حيث كانت المنطقة مصنفة كمنطقة عشش غير آمنة بعدد (٣٤) وحدة سكنية.
وأضاف درويش، أنه تم نقل وتسكين الأهالي بالوحدات السكنية بالعمارات الجديدة والتي تم إنشائها بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بنفس الحي.
وبحسب بيان صحفي "فقد استمع درويش لشكاوى بعض المواطنين وجاري دراستها والعمل على حلها".
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