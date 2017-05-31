نبيلة مكرم لمصراوي: الدولة ليست ضد الهجرة.. ونرعى المصريين في الخارج

كتبت- نورا ممدوح :

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الهدف من الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "قبل ما تهاجر.. فكر وشاور"، مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها والترويج للهجرة الآمنة.

وأضافت مكرم، في تصريحات لمصراوي: "مهم إن المواطن يعرف أن الدولة ليست ضد الهجرة ولكنها ضد الهجرة غير الشرعية، لأن الدولة تري في المصريين في الخارج خاصة إنهم قوة وثروة كبيرة ولابد من الاستفادة منها".

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل على الحملة منذ فترة، كما أنه يتواكب معها زيارات ميدانية للمحافظات المُصدرة للهجرة غير الشرعية لتوزيع كتيبات ونشرات ومحاضرات للتوعية، والتأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل السفر وطرق الأبواب الشرعية الآمنة، والتوعية بتجار الموت والمافيا التي تقوم عليها تجارة الهجرة غير الشرعية، وعلاقتها بشبكات الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح، والأوهام التي يمكن أن ينساق وراءها الشباب ولا يجدوا في نهاية الطريق سوى الضياع وتعريض حياتهم للخطر.

وأضافت مكرم: "مكافحة الهجرة غير الشرعية تتم عن طريق الترويج للهجرة الآمنة والشرعية، وهذه الحملة تتواكب مع تخريج دفعات مدربة من الشباب وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه مع مؤسسة مصر الخير لتدريب الشباب في الفيوم والغربية والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية لخلق فرص لهم للعمل بمهن خاصة بهم بدلاً من تعريض أنفسهم للمخاطر".

وأكدت الوزيرة أن الحملة ستُكمل عملها بعد انتهاء شهر رمضان، وسيتم تنظيم جولات في محافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وكل المحافظات المعروفة أنها مُصدرة للهجرة غير الشرعية.

وفيما يخص استعدادات الوزارة لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، قالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن رعايته للمؤتمر، كما أن عدد من أيقونات السيدات المصريات في الخارج أعلنوا مشاركتهم من بينهم منى شندي، قائدة وحدة الصواريخ في استراليا وآن علي، وهي برلمانية مصرية استرالية، مؤكدة أن المؤتمر يهدف الوصول إلى السيدات اللاتي تقلدن مراكز مرموقة في الخارج ويستطيعون تقديم خدمة للمجتمع فضلاً عن العمل على تحسين صورة مصر في الخارج.

ويُعقد المؤتمر في الفترة من 2-3 يوليو المقبل ويشارك فيه عدد كبير من سيدات مصر اللائي حققن إنجازات شهد بها العالم، بالإضافة إلى ممثلي وزارات "الإنتاج الحربي، التعليم العالي، التضامن، العدل، الاستثمار والتعاون الدولي، الصحة" وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمجالات البحثية.