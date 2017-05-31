«الشبشب ضاع» غلطة و«أخويا ضربني» لهذا السبب.. 7 تصريحات مثيرة لـ«سما المصري»

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كثيرًا ما تثير الفنانة والإعلامية "سما المصري" جدلًا واسعًا بعد كل ظهور لها سواء على شاشة التليفزيون أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلها مادة دسمة للبرامج الحوارية التي تعتبرها كنزًا لا يخلو من الأسرار.

وحلّت "المصري"، أمس الثلاثاء، ضيفة ببرنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة" على فضائية "القاهرة والناس"، فأدلت بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض بعضًا منها فيما يلي..

1- تامر أمين

تاريخ طويل من الصراعات ممتد بين الإعلامي تامر أمين والمصري، فكثيرًا ما يهاجمها ودائمًا ما ترد هي الأخرى بانتقادات لاذعة، ووصفت "المصري" الإعلامي الشهير قائلة "بوشين"، موضحة أنه أعتاد على السهر معها في أماكن عامة ثم يهاجمها عبر التليفزيون، وعن سبب هجومه الدائم عليها، قالت سما للإعلامية بسمة وهبة: "اسأليه بقى، أنا ما أحبش أخوض في حاجات تخرب بيوت، وهو عارف كويس جداً الكلام ده".



2- عدد زيجاتها

أوضحت الفنانة "سما المصري" أنها تزوجت مرة واحدة فقط، وكانت بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها لم تتزوج بعدها بسبب "عقدتها" من الرجال، على حد وصفها.

أما عن زواجها العرفي، قالت "المصري": "لو اتجوزت عرفي أنا عمري ما هاكدب ولا هاخبي لأنه مش حرام وزيه زي الرسمي"، موضحة أنها تفكر هذه الأيام في الزواج مرة أخرى.



3- عمرو أديب

"نفسي أتجوز عمرو أديب عشان بحبه"، هكذا عبرّت "المصري" عن إعجابها بالإعلامي "عمرو أديب"، موضحة أنه من الشخصيات المثقفة، ووجهّت رسالة لزوجته الإعلامية "لميس الحديدي"، قالت فيها: "متزعليش مني يا لميس.. بس ده رأيي".



4- حازم أبو إسماعيل

عرضت الإعلامية "بسمة وهبة" صورة للقيادي السلفي "حازم صلاح أبو إسماعيل"، فعلّقت "المصري": "وحشني، أيامه كانت لوز، كنت بعمل أغاني"، موضحة أنها لم تراه من قبل، وأن أغانيها كانت تنتقد مواقفه السياسية وليس حياته الشخصية، وأضافت: " كان بيبلطج عند مدينة الإنتاج الإعلامي".



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5- أحمد موسى

"أقصر مني ماينفعش أتجوزه"، هكذا علّقت "سما المصري" على شائعة زواجها من الإعلامي "أحمد موسى"، أما عن برنامجه ومواقفه السياسية قالت أنه "أوفر أوي ونكدي"‘، على حد وصفها، وأنه ينسب جميع المشكلات للإخوان.



6- "أخويا ضربني"

عبّرت "سما المصري" عن حبها الشديد للرقص، موضحة أنها تعرضت للضرب المبرح على يد أخيها بينما كانت تدرس بالجامعة بسبب طلبها منه السماح لها بالرقص، وقالت: "أخويا ضربني علقة موت، وفوقت لقيت نفسي في المستشفي"، وأضافت: "لو كنت اشتغلت رقاصة كنت قعدت ناس كتير في بيوتها".

وهاجمت عدد من الفنانات، قائلة: "سايبة دينا وصافينار ياكلوا عيش.. ودينا كبرت على الرقص ولازم حد جديد يظهر على الساحة.. وصافينار اتحرقت خلاص وفيفي عبده بطلت وبقت ترقص في البيت".

7- "الشبشب ضاع"

هجوم كبير تعرضت له الفنانة "سما المصري" في وقت سابق بعد طرح أغنية بعنوان "الشبشب ضاع"، احتوت على كثير من الألفاظ والإيحاءات الخارجة، وهو ما علّقت عليه "المصري" في حوارها مع "بسمة وهبة"، قائلة: "عادي يعني غلطة وغلطتها"، وأضافت: ""الكليب ماوصلش لدرجة الإسفاف، لو قارناه مع كليبات لمطربات كتير قدموا إسفاف يودي المحاكم".

