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ضبط مدير إدارة الأسواق بحي طره بتهمة تلقيه رشاوي مالية

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مصراوي Masrawy

ضبط مدير إدارة الأسواق بحي طره بتهمة تلقيه رشاوي مالية

12:09 م الأربعاء 31 مايو 2017

ضبط مدير إدارة الأسواق بحي طره بتهمة تلقيه رشاوي مالية

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الأربعاء، من ضبط مدير إدارة الأسواق بحي طره؛ لاستغلاله موقعه الوظيفي، وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل تخصيص وحدات تجارية بأحد الأسواق.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من المواطن رمضان .ح، وآخرين، ضد المدعو أحمد م.ص "58سنة"، مدير إدارة الأسواق بحى طره بمحافظة القاهرة، ومقيم بمنطقة البساتين؛ لقيامه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاكين، مقابل تخصيص وحدات تجارية بأحد الأسواق التابعة لحى طره .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ إلى صحة الواقعة ... وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق. ​

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