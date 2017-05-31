السعودية تودع مونديال الشباب بالخسارة من أوروجواي

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توقفت مغامرة المنتخب السعودي في مونديال الشباب تحت 20 سنة المقام حاليا في كوريا الجنوبية عند محطة دور الـ16 وذلك بعد الخساراة من أوروجواي بهدف نظيف.

ونجح منتخب أوروجواي في حسم المباراة في الدقيقة 50 وتحديدًا من علامة الجزاء عبر اللاعب نيكولاس دي لا كروز، لتعادل بالتالي السعودية أفضل إنجاز لها في بطولة الشباب بالوصول إلى دور الـ16 أيضا في نسخة 2011 التي أقيمت في كولومبيا.

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وستواجه أوروجواي نظيرتها البرتغال في ربع النهائي يوم 4 يونيو المقبل، وذلك بعدما نجحت البرتغال في اقصاء البلد المضيف كوريا الجنوبية أمس بالتغلب عليها بنتيجة 3-1.