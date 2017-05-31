راموس: غير مهتم بالفوز بالكرة الذهبية

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أعرب المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن عدم اهتمامه بالفوز بالكرة الذهبية حيث يفضل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بدلا من الفوز بتلك الجائزة وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وسيدخل راموس قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية بقوة هذا العام في حال توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس في نهائي يوم 3 يونيو المقبل على ملعب كارديف، وبإمكانه أن يصبح أول مدافع يتوج بالجائزة بعد فابيو كانافارو في عام 2006.

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وأشار راموس إلى أن الفوز بالألقاب مع ريال مدربد أهم بكثير من التتويج بالجوائز الفردية، مؤكدًا على أنه لو كان مهتما بالجوائز الفردية لتوجه للعب رياضة التنس.