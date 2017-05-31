صور.. مانشستر سيتي يكشف عن قميص الموسم الجديد

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كشفت شركة "نايكي" الأمريكية، النقاب عن قميص نادي مانشستر سيتي لموسم 2017-2018، والذي سيرتديه الفريق خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ودوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن قيمص السيتي للموسم الجديد، يشبه زي الفريق في موسم 1967-1968، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي حينها.

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي أعلن في عام 2012 عن توقيعه عقد رعاية مع شركة "نايكي" لمدة ستة أعوام مقابل 14 مليون يورو سنويا.