الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول

القاهرة- (مصراوي):

أدانت الإمارات الانفجار الإرهابي الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، بحسب وكالة أنباء (وام).

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الانفجار تسبب في بعض الأضرار المادية في مبنى سفارة الدولة في كابول.

وقد اطمأنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة الدبلوماسيين والعاملين في السفارة كافة.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية أفغانستان الإسلامية والوقوف إلى جانبها من أجل القضاء على عناصر الإجرام والإرهاب والتي تستهدف أرواح الأبرياء.

كما شددت على موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مع وزارة الخارجية الأفغانية تداعيات هذا الهجوم الإرهابي.

ووقع انفجار انتحاري بسيارة مفخخة في الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأربعاء، بحسب السلطات.

وقُتِل 80 شخصًا وأُصيب أكثر من 350 جريح، بينهم موظّفين لدى السفارة الألمانية في كابول، بحسب ما أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية وحيد مجروح.