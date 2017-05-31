ضبط 3 متهمين بالاتجار في الآثار وإزالة تعديات على مساحة 80 فدانا

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين من ضبط قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد.

وضبطت الإدارة كلا من "عبد المحسن.م."، 49 عاما، ومقيم بفانوس مركز شرطة طامية بالفيوم، و"محمد.ض"، ٣٠ عاما، ومقيم بفانوس طامية بالفيوم، بحوزتهما تمثال جرانيت طوله ٨٥ سنتيمترا وعليه كتابات هيروغليفية، واعترفا بحيازتهما التمثال الأثرى بقصد الاتجار.

كما ضبطت مباحث سياحة وآثار الجيزة "صابر.م."، ٤٥ سنة، مُدرس ومقيم بالواحات البحرية في الجيزة، عقب ورود معلومات بالحفر خلسة داخل مسكنه بقصد البحث عن آثار، وبمداهمة المنزل تم العثور على حفرة داخل حديقة المسكن تؤدي لغرفة ومدخل آخر، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من تنفيذ ٢٣ قرار إزالة صادر عن وزارة الآثار بدائرة منطقة الشواف بسقارة ودهشور بإجمالي مساحة ٨٠ فدانا تقريبا، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة تحت إشراف اللواء طه بيومي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وتولت النيابة العامة التحقيقات.