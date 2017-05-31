الصحة: انتظام العمل بمستشفى إمبابة بعد قتل طبيب لـ"سايس"

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، انتظام العمل بمستشفى إمبابة العام، اليوم الأربعاء، بعد توقفه بشكل كامل مساء الثلاثاء.

وكان العمل بالمستشفى أمس قد توقف، بعد وفاة سايس أمام المستشفى على إثر مشادة مع أحد الأطباء، حيث أصر السايس على قبض رسوم ركن السيارة بالشارع وتطورت المشاجرة إلى تعارك بالأيدي نتج عنه إصابة الطبيب إصابة بسيطة وفِي ثورة غضبه، أصاب الطبيب السايس في صدره بسلاح أبيض أدت إلى وفاته، حسبما ذكر الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة أطباء الجيزة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالجيزة في تصريحات لمصراوي، إن العمل عاد لطبيعته بعد تواجد قوة أمنية أمامه تحسبا لهجوم أقارب السايس على الأطباء المتواجدين داخله.

وأوضح أمين مساعد نقابة أطباء الجيزة أن "أقارب القتيل هاجموا المستشفى وأحدثوا بها تلفيات وتحت ضغط وهجوم كبير من أهالي القتيل وتهديد للأطباء والأطقم العاملة تعطل العمل بالمستشفى حتى بعد وصول القوة الأمنية حيث كان هناك هرج ومرج كبير"، قبل أن ينتظم العمل بها بعد تأمينها بشكل كامل اليوم.​