مقتل عامل بسبب خلاف على لعب الكرة بإمبابة
مقتل عامل بسبب خلاف على لعب الكرة بإمبابة
11:43 ص الأربعاء 31 مايو 2017
ارشيفية
كتب- علاء عمران:
نشبت مشاجرة بين عائلتين بإمبابة، بسبب اعتراض عاطل على لعب طالب بالكرة بالشارع أمام منزله، مما أسفر عن مقتل عامل، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقي قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن عاطل اعترض على لعب طالب بالكرة في الشارع أمام منزله، ونشبت بينهما مشادة كلامية استعان كل منهما بأفراد عائلته البالغ عددهم 8 أشخاص.
وأسفرت المشاجرة عن مقتل عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ بالصدر، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.
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