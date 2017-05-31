"المرور": ضبط 8238 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة
"المرور": ضبط 8238 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة
11:42 ص الأربعاء 31 مايو 2017
ميدان الجيزة
كتب- علاء عمران:
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة.
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8238 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 100 مخالفة تجاوز سرعات، و1420 مخالفة نموذج 125، وضبط 2850 مخالفة انتظار خاطئ، و69 مخالفة حزام أمان.
كما تم رصد 110 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري، وتم حجز 12 مركبات "توك توك" مخالفة لقواعد، وآداب المرور، و32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و65 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير ، وتم حجز 43 دراجة بخارية وسيارة.
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