النيابة تستعجل التحريات في هجوم 5 بلطجية على مستشار بالصف
النيابة تستعجل التحريات في هجوم 5 بلطجية على مستشار بالصف
11:33 ص الأربعاء 31 مايو 2017
ارشيفية
كتب- صابر المحلاوي:
طلبت نيابة الصف، استعجال التحريات الأمنية حول واقعة هجوم 5 بلطجية على رئيس محكمة جنايات، أثناء ذهابه إلى صلاة التراويح بمدينة الصف؛ بسبب خلافاتهم مع عائلته، وحطموا سيارته، وتتبعوه وحطموا منزله.
وأمرت النيابة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بضبط وإحضار المتهمين الخمسة الهاربين.
كشفت تحقيقات نيابة الصف، التي أجراها عبد المعز ربيع، وكيل نيابة الصف، بإشراف المستشار هشام رفعت رئيس النيابة أنه أثناء سير رئيس محكمة جنايات بقرية بالصف، متوجها لأداء صلاة التراويح، اعترض طريق سيارته 5 أشخاص، يحملون أسلحة بيضاء "سنج ومطاوي وعصي" وانهالوا على سيارته تحطيما، حتى تم إتلافها فانصرف المستشار عائدا إلى منزله، إلا أن المتهمين تتبعوه، واقتحموا منزله، وقاموا بتحطيم الأثاث وأبواب المنزل.
وقدم رئيس المحكمة مذكرة بأقواله إلى النيابة العامة، واتهم الأشخاص الخمسة بإتلاف سيارته ومنزله، والتعدي عليه بالسب والشتم وسط الشارع، وكشفت تحقيقات شريف أسامة مدير النيابة أن خلافات بين المتهمين وبين أقارب رئيس المحكمة، دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة وتحطيم سيارة المستشار ومنزله انتقاما من أقاربه.
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