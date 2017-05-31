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المجلس التنفيذي للإسماعيلية يناقش ضبط الأسعار واستعدادات الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

المجلس التنفيذي للإسماعيلية يناقش ضبط الأسعار واستعدادات الثانوية العامة

11:51 ص الأربعاء 31 مايو 2017

المجلس التنفيذي للإسماعيلية يناقش ضبط الأسعار واستعدادات الثانوية العامة

اللواء يس طاهر

الإسماعيلية ـ إنجي هيبة:

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تفعيل دور منافذ بيع السلع الموجودة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، والعمل على توفير كافة السلع الرئيسية والغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة الموافقة على استئناف وعودة العمل لشركات النظافة العاملة بالجمع السكني المباشر للقمامة والمخلفات مباشرة من المنازل، ودعم منظومة النظافة العامة بالمحافظة، من خلال وزارة البيئة، للعمل على استدامة منظومة الجمع السكني.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها 908 مشروعات بإجمالي قروض بنكية ميسرة من البنوك الحكومية بلغت قيمتها 54 مليونا و27 ألف جنيه، أتاحت 2729 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما تم استعراض ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات وتجهيزات، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، من 4 إلى 24 يونيو، والتأكد من جاهزية جميع اللجان على مستوى المحافظة وتوابعها.

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