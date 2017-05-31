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بالصور.. تفحم أتوبيس عمال بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تفحم أتوبيس عمال بالعاشر من رمضان

11:47 ص الأربعاء 31 مايو 2017

بالصور.. تفحم أتوبيس عمال بالعاشر من رمضان

تفحم أتوبيس عمال

الشرقية – فاطمة الديب:

تفحم أتوبيس عمال تابع لشركة " النور" بالعاشر من رمضان في الشرقية، خلال توصيل عدد من عمال الشركة عقب انتهاء وردية عملهم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، باشتعال أتوبيس عمال بالقرب من المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

على الفور، انتقل رجال الحماية المدنية بالعاشر، بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وسيطروا على النيران التي أتت على محتويات الأتوبيس بالكامل، دون إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تفحم أتوبيس عمال

تفحم أتوبيس عمال

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