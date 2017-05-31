ضبط "متسولة" حاولت خطف طفلة بالمنوفية
ضبط "متسولة" حاولت خطف طفلة بالمنوفية
11:31 ص الأربعاء 31 مايو 2017
ارشيفية
المنوفية ـ مروة فاضل:
ضبطت مباحث بركة السبع، بمحافظة المنوفية، متسولة حاولت خطف طفلة أثناء وجودها مع والدتها بالسوق.
تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع بتلقيه بلاغا من "أ. ع. إ. ع"، ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز بمحاولة "ف. ع. م. ا" خطف ابنتها أثناء تواجدها رفقتها بالسوق.
تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة أثناء قيامها بالتسول وبرفقتها "ي. م. س. ا"، 6 سنوات، و"م. ع. ا. ع"، 3 سنوات، قررت أنهما أنجالها ولم تقدم المستندات الدالة على ذلك، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المبلغة اعترفت بمحاولتها خطف ابنتها لاستخدامها في أعمال التسول.
تم اتخاذ إجراءات النشر عن الأطفال، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وإيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية.
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