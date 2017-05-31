أضرار كبيرة بمبنى السفارة المصرية جراء انفجار كابول

كابول- (د ب أ):

أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن الانفجار الذي وقع بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء كان شديدا، حيث أسفر عن أضرار كبيرة بزجاج ومبنى السفارة المصرية وسكن السفير.

وأشار المتحدث، في بيان صحفي اليوم ، إلى إصابة أحد حراس أمن السفارة نتيجة تطاير شظايا الزجاج.

وأكد على متابعة وزارة الخارجية لتداعيات الحادث للاطمئنان على أعضاء السفارة المصرية وتقييم الأضرار.

على صعيد آخر، أدانت مصر بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي والذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم ، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الآثم، الذي يستهدف الأمن والاستقرار ويروع المواطنين الآمنين.

وطالبت المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة.

ووقع الانفجار بالقرب من عدة مبان حكومية ومقر حلف شمال الأطلسي وسفارات أجنبية، من بينها السفارة الألمانية، نحو الساعة الثامنة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

يذكر أن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" نفذا هجمات مماثلة خلال الأشهر الماضية.