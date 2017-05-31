بالصور- اردوغان يزور عددًا من عائلات شهداء الشرطة

القاهرة- (مصراوي):

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، عددا من عائلات شهداء الشرطة، وتناول مع إحدى الأسر وجبة الإفطار.

وكان موقع الرئاسة التركية نشر مجموعة من الصور لاردوغان وزوجته برفقة العائلات، وقال إنه زار عائلة ضابط الشرطة "بولنت يورت سفر" الذي كان يعمل في قسم العمليات الخاصة، وتوفي خلال عملية قصف تعرض له مقر عمله أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو.

وبعد ذلك أجرى الرئيس التركي زيارة إلى عائلة "بورا تايفور" أحد أفراد القوات الخاصة الذي استشهد أثناء عملية نفذت ضد التنظيم الإنفصالي في منطقة صور التابعة لولاية ديار بكر.

ورافق السيد الرئيس أردوغان في زيارته كّل من وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزيرة الأسرة والسياسات الإجتماعية فاطمة بتول صايان قايا، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية ونائب الحزب عن مدينة أنقرة فاتح شاهين، ورئيس بلدية أنقرة الكبرى مليح غوكجيك.