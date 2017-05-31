بالصور- اردوغان يزور عددًا من عائلات شهداء الشرطة
بالصور- اردوغان يزور عددًا من عائلات شهداء الشرطة
11:33 ص الأربعاء 31 مايو 2017
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالوثائق- "آل الشيخ" السعودية ترد على ادعاءات أمير قطر
القاهرة- (مصراوي):
زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، عددا من عائلات شهداء الشرطة، وتناول مع إحدى الأسر وجبة الإفطار.
وكان موقع الرئاسة التركية نشر مجموعة من الصور لاردوغان وزوجته برفقة العائلات، وقال إنه زار عائلة ضابط الشرطة "بولنت يورت سفر" الذي كان يعمل في قسم العمليات الخاصة، وتوفي خلال عملية قصف تعرض له مقر عمله أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو.
وبعد ذلك أجرى الرئيس التركي زيارة إلى عائلة "بورا تايفور" أحد أفراد القوات الخاصة الذي استشهد أثناء عملية نفذت ضد التنظيم الإنفصالي في منطقة صور التابعة لولاية ديار بكر.
ورافق السيد الرئيس أردوغان في زيارته كّل من وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزيرة الأسرة والسياسات الإجتماعية فاطمة بتول صايان قايا، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية ونائب الحزب عن مدينة أنقرة فاتح شاهين، ورئيس بلدية أنقرة الكبرى مليح غوكجيك.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أردوغان أعرب لميركل عن غضبه بشأن منح "انقلابيين" اللجوء
-
السلطات التركية تلقي القبض على صحفيين من صحيفة معارضة
-
ميركل تطالب أردوغان بالإفراج عن صحفي "ألماني-تركي"
-
ماكرون يتوسط لدى أردوغان من أجل المصور الفرنسي المحتجز في تركيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
نيابة دمياط تأمر بحبس المتهمين باختطاف وقتل "الطفلة ليلى"أخبار
-
خطورة تناول العصائر قبل الأكل في رمضانفنون
-
سفير قطر يصل القاهرة قادما من الدوحةأخبار
-
قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينيةأخبار
-
والد الطفلة ليلى: "كنت هدفع الفدية بس ملحقتش"أخبار
-
مدرب المنتخب يكشف أسباب ضم عاشور واستبعاد باسم مرسي من قائمة تونسرياضة