"نائبة" تشيد بموافقة البرلمان على مقترحها بإحالة مسئولين للنيابة الإدارية
"نائبة" تشيد بموافقة البرلمان على مقترحها بإحالة مسئولين للنيابة الإدارية
11:41 ص الأربعاء 31 مايو 2017
الدكتورة شيرين فراج
كتب- أحمد علي:
أشادت الدكتورة شيرين فراج، عضو محلس النواب، بموافقة البرلمان خلال جلسته العامة أمس على اقتراحها بشأن إحالة بعض رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية للنيابة الإدارية لعدم اعتماد حساباتها الختامية فى المواعيد المقررة وكذلك التى أرسلت حساباتها الختامية إلى مجلس النواب بعد المواعيد المقررة.
وقالت فراج فى بيان لها اليوم، إن الموافقة جاءت عقب موافقة المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2015-2016.
وأكدت فراج، أن هناك 16 هيئة لم تعتمد مجالس إدارتها حساباتها الختامية والتى تشكل نسبة 31 % من إجمالى الهيئات البالغ عددها 51 هيئة، مما يشكل تدليساً على المجلس، مضيفة: "هناك 30 هيئة اعتمدت مجالس إدارتها حساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة بمنشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 2016 والخاص بتعليمات إعداد الحسابات الختامية، وهناك أيضاً 21 هيئة اعتمدت مجالس إدارتها حساباتها الختامية عقب ورود مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية وبياناتها الختامية لمجلس النواب".
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