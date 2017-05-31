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تفاصيل تراجع مجلس الأهلي عن شكوى «كوليبالي» للفيفا

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تفاصيل تراجع مجلس الأهلي عن شكوى «كوليبالي» للفيفا تفاصيل تراجع مجلس الأهلي عن شكوى «كوليبالي» للفيفا

التحرير

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علمت "التحرير" تفاصيل ما دار باجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة المهندس محمود طاهر، بخصوص القرار النهائي ببيع الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق.

وتراجع مجلس إدارة الأهلي عن شكوى "كوليبالي" بعد أن بدأ عصام سراج، مدير لجنة التعاقدات، التحضير في إجراءات حيثيات الشكوى.

وعلمت التحرير أن مسؤولو الأهلي تواصلوا مع العديد من محامين المحكمة الرياضية، وأكدوا أن موقف القلعة الحمراء ضعيف، بسبب أن الإيفواري تقدم بشكوى للفيفا في مضمونها، أنه غير أمن على نفسه في ، وأنه تلقى تهديدات من بعض جماهير الأهلي، فور علمهم بهروب اللاعب.

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وأخبر المحامين مسؤولي الأهلي أن اللاعب أضاف في شكوته أنه ينال معاملة سيئة من جانب حسام البدري، المدير الفني للفريق، منذ قدومه للقلعة الحمراء.

وفضل مجلس الإدارة التراجع عن الشكوى، وعرض اللاعب للبيع، والخروج بأكبر استفادة مالية ممكنة، خاصة وأنه من الصعب حتى تقاضي المبلغ الذي دفعه الأهلي المقدر بـ 750 ألف دولار لضم اللاعب، وأن إجراءات المحكمة الرياضية ستأخذ وقت طويل.

وتجري المفاوضات حاليًا بين مسؤولي الأهلي ووكيل اللاعب الإنجليزي، من أجل الإتفاق على السعر النهائي.

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التحرير

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