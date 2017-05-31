إحباط محاولة تهريب 35 قطعة أثرية عبر ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم

أقرَّت لجنة الآثار المشكلة بناء على قرار إدارة الجمارك والشرطة بميناء دمياط، لمعاينة وفحص مشمول البيان الجمركي رقم 2796 الوارد من الولايات المتحدة، داخل إحدى الحاويات، بوجود 35 قطعة عبارة عن لوحة فنية مرسومة على توال ذات براوز خشبي حديث ومصور عليها سيدة وأمامها طفلين يمسكان ببعض الزهور داخل حديقة ذات مناظر طبيعية وذو ملامح أوروبية ومؤرخة من الأسفل بعام 1905 وفازات وأطباق من الخزف وطفاية سجائر من الخزف وغليون من الخشب تعد جميعا ذو قيمة فنية وتاريخية عالية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة، وأوصت بمصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار.

ونجح موظفو الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط في إحباط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية داخل حاوية يملكها "م.م"، ووجه السيد نجم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، باتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة وتسليمها لوزارة الآثار.