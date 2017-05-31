أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحباط محاولة تهريب 35 قطعة أثرية عبر ميناء دمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحباط محاولة تهريب 35 قطعة أثرية عبر ميناء دمياط

11:04 ص الأربعاء 31 مايو 2017

إحباط محاولة تهريب 35 قطعة أثرية عبر ميناء دمياط

قطع أثرية - ارشيفية

دمياط – محمد إبراهيم

أقرَّت لجنة الآثار المشكلة بناء على قرار إدارة الجمارك والشرطة بميناء دمياط، لمعاينة وفحص مشمول البيان الجمركي رقم 2796 الوارد من الولايات المتحدة، داخل إحدى الحاويات، بوجود 35 قطعة عبارة عن لوحة فنية مرسومة على توال ذات براوز خشبي حديث ومصور عليها سيدة وأمامها طفلين يمسكان ببعض الزهور داخل حديقة ذات مناظر طبيعية وذو ملامح أوروبية ومؤرخة من الأسفل بعام 1905 وفازات وأطباق من الخزف وطفاية سجائر من الخزف وغليون من الخشب تعد جميعا ذو قيمة فنية وتاريخية عالية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة، وأوصت بمصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار.

ونجح موظفو الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط في إحباط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية داخل حاوية يملكها "م.م"، ووجه السيد نجم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، باتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة وتسليمها لوزارة الآثار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

    ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

    أخبار
  • بالصور.. إزالة

    بالصور.. إزالة "عشش" على "تل البندارية" الأثري بالمنوفية

    أخبار
  • ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

    ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

    أخبار
  • السفارة الأمريكية تدين حادث المنيا.. وتؤكد: نساند مصر لهزيمة الإرهاب

    السفارة الأمريكية تدين حادث المنيا.. وتؤكد: نساند لهزيمة الإرهاب

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الجارالله عن ضربات ليبيا:

    الجارالله عن ضربات ليبيا: "مصر تسد أوكار الإرهاب"أخبار

  • قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

    قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينيةأخبار

  • التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب:

    التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب:أخبار

  • النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدب الطب الشرعي

    النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدبأخبار

  • مرتضى: رامز جلال

    مرتضى: رامز جلال "صايع".. وطالبت بنقله لمستشفى الأمراض العقليةرياضة

  • إزالة تعديات لـ

    إزالة تعديات لـ"سعيد حساسين" على 400 فدان بالفيومأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين

8 الصبح - أحد المقيمين فى لندن يوضح "أجواء شهر رمضان" فى لندن وإحتفالات المصريين هناك

8 الصبح - أحد المقيمين فى لندن يوضح "أجواء شهر رمضان" فى لندن وإحتفالات المصريين هناك