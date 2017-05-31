مطار القاهرة يستعد لاستقبال رئيس أوروجواي

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فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، استراحة رئاسة الجمهورية استعدادًا لوصول "تابارى فاسكيز"، رئيس جمهورية أوروجواى، الذى يصل ظهر اليوم فى زيارة يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات.

وانتظمت الخدمات الأمنية فى الطرق المؤدية من وإلى المطار، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

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وقامت سلطات المطار بتزيين أعمدة الإنارة على طريق المطار بأعلام مصر وجمهورية أوروجواى، وتم إخلاء ساحات انتظار السيارات القريبة من استراحة رئاسة الجمهورية فى إطار إجراءات التأمين وضمان سيولة الحركة فى محيط الصالة الرئاسية.