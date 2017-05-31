«المحافظين»: التصرف فى أصول الدولة غير المستغلة يوفر مليارات الجنيهات المهدرة

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قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن اتجاه الحكومة حاليا لاستغلال الممتلكات الخاصة بها وبيعها أو الدخول بها فى مشروعات استثمارية جديدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن مساعى وزارة المالية لتحقيق فائض أولى للموازنة العامة من 1.7% إلى 2%، من خلال الاجراءات التى أعلنتها الحكومة، وعلى رأسها استغلال الأصول الغير مستغلة من شأنه يوفر مليارات الجنيهات المهدرة والمتروكة دون استغلال.

وأشار الشافعي، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إلى أهمية تفعيل دور اللجان الفنية المشكلة لحصر الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والمصالح الحكومية، وكذلك عودة هذه اللجان إلى دروها التى تم إنشاؤها من أجله، خاصة بعد توقف اجتماعات هذه اللجان منذ يونيو 2016، من أجل عمل حصر حقيقى لتلك الممتلكات والأصول وتحقيق أقصى استفادة منها فى ظل العجز الكبير فى ميزانية الدولة.

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وأوضح أمين العاصمة بحزب المحافظين، أن الهدف هو استغلال الأصول سواء بتأجيرها أو بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية معقولة، أو استغلالها من قبل الوزارات المختلفة وعمل مشروعات حقيقية عليها، مشيرًا إلى أن ذلك سيمكن الوزارات من تحقيق شبه عملية اكتفاء من مواردها الذاتية، فليس من الطبيعى أن تكون أصول وزارة الزراعة بمليارات الجنيهات والوزارة تعانى من عجز كبير في ميزانية استصلاح الأراضى وهكذا لجميع الوزارات.

