إغلاق 4 منشآت طبية غير حكومية مخالفة بالإسماعيلية
إغلاق 4 منشآت طبية غير حكومية مخالفة بالإسماعيلية
11:24 ص الأربعاء 31 مايو 2017
اللواء يس طاهر
الإسماعيلية_انجي هيبة:
أصدر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، القرارين رقمي 369 و370 لسنة 2017، بإغلاق 4 منشآت طبية غير حكومية إداريا بالمحافظة، بناء على مكاتبات مديرية الصحة والسكان إدارة العلاج الحر، لمخالفتها للقانون.
وتقرر إغلاق معمل "ابن سيناء" للتحاليل الطبية وأمراض الدم، الكائن بـ109 شارع التحرير بجوار صيدلية طلعت حرب الإسماعيلية، لعدم وجود ترخيص مكاني، وعدم اتباع معايير مكافحة العدوى في التعامل مع العينات الطبية، وعدم اتباع سياسة الفصل في النفايات.
كما تم إغلاق عيادة الدكتور رامي أمين كامل علي، لجراحة المخ والأعصاب، الكائنة بـ109 شارع التحرير بجوار صيدلية طلعت حرب بالإسماعيلية، حيث تم نقل العيادة من 29 ش حسين حجازي والتحرير إلى 109 ش التحرير، دون الرجوع الى إدارة العلاج الحر، وتقديم الأوراق اللازمة أو الترخيص المكاني للعنوان الجديد.
وتقرر إغلاق مركز الإسماعيلية التخصصي لعلاج وتقويم الأسنان بأبو عطوة، لعدم وجود ترخيص مكاني، وعدم وجود إعادة معالجة للآلات أو عقد نفايات.
كما قرر طاهر إغلاق مركز "سمارت كلينك" الطبيأمام هيئة الإسعاف، لعدم ترخيص العيادة وحجرة العمليات.
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