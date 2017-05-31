بالصور.. محافظ البحر الأحمر يستعرض خطة تطهير مناطق التنقيب عن الذهب

البحر الأحمر. أحمد عوض:

استعرض اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماعه مع شباب المحافظة، بيانا بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة بمناطق التنقيب عن الذهب بمدينتي القصير ومرسى علم.

وأكد المحافظ وضع خطة لتطهير المناطق الجبلية بطريقي "القصير ـ قفط" و" مرسى علم ـ إدفو" بمنطقة مناجم الذهب والمتمثلة في مناجم أم الفواخير وأم الروس وأسمرة وأم عود والبرامية وعتود وحنجلية.

وأوضح المحافظ أنه تم تطهير المنطقة بالكامل من العناصر التي تقوم بالتنقيب العشوائي عن الذهب، باستخدام أدوات ومعدات ثقيلة ومتوسطة وصغيرة، كما أغلقت شركة "المقاولون العرب" كافة مداخل الأنفاق المؤدية إلى المناجم، بعدها حصرها بـ26 فوهة، وإحكام غلقها مع استمرار دوريات التأمين من مديرية الأمن والمنطقة الجنوبية العسكرية.

وفي السياق ذاته، أوضح عبد الله بأنه تم تنفيذ الحملة يوم 21 مايو الجاري، بالتعاون مع القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية وقوات الداخلية بمديرية أمن البحر الأحمر، حيث استهداف جميع مناطق المناجم.

وأعلن ضبط عدد كبير من العناصر التي تقوم بالتنقيب عن الذهب، إضافة إلى عدد من السيارات وكمية كبيرة من أحجار الكوارتز، التي تحتوي على خام الذهب، ومولد كهرباء و151 أسطوانة بوتاجاز، والعديد من المعدات التي تستخدم في التنقيب.