فعاليات اليوم.. "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وريستال بيانو بالمسرح الصغير

كتبت- نسمة فرج:

تنظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الأربعاء، حيث تحيى دار الأوبرا المصرية، حفل ريستال بيانو "شريف صلاح الدين"، في المسرح الصغير الساعة الثامنة مساءً، وينظم صندوق التنمية الثقافية، حفلا لفرقة التنورة التراثية بوكالة الغورى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

كما يقيم قطاع الفنون التشكيلية، معرض ابداعات فنية للاحتفال بشهر رمضان الكريم لأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين بمركز محمود مختار بالإسكندرية، إضافة لافتتاح معرض "نور الشكل" الدورة الثالثة بقصر الفنون والذى يستمر حتى 18 يونيو المقبل.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عروض فنية بشارع المعز بالمسرح الرئيسى وبمسرح الشاعر ومنها فروقة سوهاج للفنون الشعبية وسيرة شعبية، إلى جانب استقبال يومى لفرقة اجيال للعرائس، كما تقييم ورش ومعارض تستمر حتى 14 رمضان ومنها ورشة تصنيع زينة رمضان، وورشة رسم على الوجه، وتصنيع عروسة الفل، الطرق على النحاس، كما تقييم احتفالية "الليلة الشعرية الغنائية الأولى" وذلك بحضور الأديب الكبير بهاء طاهر وعدد كبير من أدباء الاقصر، منها "الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017"، كما يقيم المركز القومى لثقافة الطفل، ورشة حكى لقصة أميرة الكتب.

وتبدأ ليالى رمضان بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب تحت شعار "اهلا رمضان"، بحفل استقبال الضيوف بالتنورة والكعب العالى بمدخل الحديقة الساعة الثامنة مساءً، وافتتاح معرض كتب وإصدارات وورشة خط عربى "مقدمة من دار الكتب والوثائق"، الى جانب عروض فنية وورش فنون تشكيلية وورشة حكى، وورش متخصصة للأطفال ذوى الإعاقة، وعرض مسرحية الفيل المتمرد من انتاج المركز القومى لثقافة الطفل الساعة التاسعة مساءً، وبالمسرح الكبير يقام عرض فنى لفرقة انغام الشباب الساعة العاشرة مساءً، وعرض مسرحية مصر البيت الكبير بطولة احمد ماهر و بثينة رشوان الساعة الحادية عشر مساءً.

كما تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مسابقة ثقافية وسينما الاطفال بمكتبة حلوان الساعة العاشرة صباحاً، بالإضافة لاستمرار مسابقة رمضان و تجويد وحفظ القران الكريم ودروس محو أمية و ورشة زينة رمضان بمكتبة مركز شباب مدينة العبور الساعة العاشرة صباحاً.