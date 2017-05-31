القوى العاملة: تجديد 750 عقد عمل لأساتذة جامعين وأطباء ومدرسين في السعودية
القوى العاملة: تجديد 750 عقد عمل لأساتذة جامعين وأطباء ومدرسين في السعودية
11:13 ص الأربعاء 31 مايو 2017
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت- نورا ممدوح:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، جدد 750 عقد عمل لأساتذة جامعين في 3 جامعات، وطبيب وطبيبة في إحدى المستشفيات، ومدرس ومعلم بمراحل التعليم الابتدائي العام، للعام الدراسي 1438-1439، وذلك في إطار متابعة جميع فئات العمالة المصرية والحفاظ على تواجدها بسوق العمل بالخارج.
وتلقي الوزير تقريراً من عثمان رمضان، المستشار العمالي بجدة، أشار فيه إلي أن المكتب قام بتجديد 150 عقد عمل أستاذ جامعي بجامعة أم القري، و110 عقد أستاذة جامعية بجامعة الطائف قسم الطالبات، و140عقد عمل أستاذه وأستاذ جامعي بجامعه طيبة فرع ينبع للعام الدراسي1438 - 1439.
كما تم تجديد 230 عقد مدرس ومعلم بمراحل التعليم الابتدائي للعام الدراسي 1438-1439، فضلا عن تجديد عقد 120طبيب وطبيبه جميع التخصصات "باطنه- أطفال- عيون وباقي التخصصات" لمستشفى الملك عبد العزيز.
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