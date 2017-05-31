عراقية غيرت نظرة العالم للنساء العرب.. من هي المرأة التي يحتفل بها «جوجل»؟

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يحتفل محرك البحث الأمريكي العملاق "جوجل"، اليوم الأربعاء، بذكرى تكريم المهندسة البريطانية، من أصل عراقي، "زها حديد"، حيث فازت بجائزة بريتزكر Pritzker للهندسة المعمارية في مثل هذا اليوم عام 2004.

ونعرض فيما يلي بعضًا من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "زها حديد"..

- ولدت زها حديد في بغداد عام 1950، وهى ابنة وزير المالية الأسبق محمد حديد.

- انتقلت من بغداد بعد إتمام دراستها الثانوية، حتى حصلت على شهادة الليسانس في الرياضيات من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1971.

- درست العمارة في الجمعية المعمارية في لندن، ومنحت شهادة الدبلوم عام 1977.

- بدأت أولى نشاطاتها الأكاديمية بالتدريس في الجمعية المعمارية، وعينت أستاذة فى منصب كينزوتاجية، في قسم التصميم بجامعة هارفارد.

- عملت كأستاذ زائر في مدرسة العمارة بجامعة شيكاغو، وكذلك عملت كأستاذ زائر في بعض الجامعات منها جامعة ييل.

- تولت منصب عضو شرف في الأكاديمية الأمريكية للفنون والأدب، والمعهد الأمريكي للعمارة.

- صنفت كواحدة من أكثر النساء تأثيرًا في العالم، حيث أنها صاحبة إنجازات كثيرة في مجالات عدة، وأثبتت أن للمرأة العربية القدرة على النجاح والوصول إلى أعلى المراتب، ورفع اسم بلدها عاليًا.

- قدرت ثروتها بأكثر من ٢١٥ مليون دولار.

- صنفتها مجلة التايمز كرابع أقوى امرأة في العالم عام ٢٠١٠.

- أول امرأة عربية تحصل على جائزة بريتزكر في مجال التصميم المعماري، والتي تعتبر في نفس قيمة جائزة نوبل، كما أنها أصغر من فاز بهذه الجائزة سنًا.

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- حصلت على جائزة الدولة النمساوية للسياحة.

- حصلت على وسام التقدير من المملكة البريطانية.

- صنفت كأفضل شخصية في بريطانيا عام ٢٠١٢.

- حصدت الميدالية الذهبية عام ٢٠١٦ من المعهد الملكي البريطاني.

- رحلت زها حديد في 31 مارس عام 2016 عن عمر ناهز 66 عامًا.

ومن أبرز إنجازاتها المعمارية :

- محطة اطفاء الحريق في ألمانيا

- متحف الفن الحديث في مدينة سينسيناتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

- مركز الفنون الحديثة في روما.

- محطة قطار الأنفاق في استراسبورج.

- معرض منطقة العقل في الألفية بلندن.

- المركز العلمي في ولسبورج.

- محطة البواخر في سالرينو.

- مركز التزحلق على الجليد في انسبروك.

- المركز الرئيسي لشركة بي أم دبليو في ألمانيا.