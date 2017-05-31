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بعد مشادة مع والده.. شاب ينتحر بإطلاق النيران على نفسه بالفيوم

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مصراوي Masrawy

بعد مشادة مع والده.. شاب ينتحر بإطلاق النيران على نفسه بالفيوم

11:09 ص الأربعاء 31 مايو 2017

بعد مشادة مع والده.. شاب ينتحر بإطلاق النيران على نفسه بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

انتحر دواجن بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بإطلاق النيران على نفسه من فرد خرطوش أودت بحياته بعد لحظات من وصولة المستشفى العام.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مستشفى الفيوم العام بوصول جثمان على فرج جمعه عبدالحميد، 26 سنة، صاحب محل بيع دواجن ومقيم عزبة الكوم الأحمر التابعة لقرية دسيان مركز الفيوم جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر من الجهة اليسرى.

وتبين من تحريات الرائد محمود عشري، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، أن مشادة وقعت بين القتيل ووالده بسبب مروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على سداد ديونه من تجارة الدجاج، وعندما رفض الأب مساعدة ابنه أحضر الثاني فرد خرطوش وأطلق النار على نفسه, ليلقى مصرعه بعد لحظات من وصولة مستشفى الفيوم العام.

قررت مصطفى محمد أبو زيد وكيل نيابة مركز الفيوم، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة بائع الدواجن لتحديد سبب الوفاة ومباشرة التحقيقات.

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