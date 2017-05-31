الأرصاد :طقس الخميس "حار"..والعظمى بالقاهرة 33
الأرصاد :طقس الخميس "حار"..والعظمى بالقاهرة 33
11:07 ص الأربعاء 31 مايو 2017
كتبت – مادي غيث
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وقالت هيئة الأرصاد في بيان صحفي، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 21 33
الإسكندرية 20 28
مطروح 19 27
بورسعيد 21 27
دمياط 22 26
بلطيم 20 27
الإسماعيلية 20 33
السويس 21 34
العريش 18 28
نخل 15 30
طابا 17 31
الطور 22 30
مرسى علم 26 32
الغردقة 27 34
شرم الشيخ 27 35
رفح 17 27
كاترين 16 28
سيوة 23 35
المنيا 22 36
الفيوم 22 36
رأس سدر 22 30
أبوسمبل 29 43
وسط الدلتا 21 33
أسيوط 26 37
سوهاج 27 38
الأقصر 27 44
أسوان 28 44
شلاتين 26 38
حلايب 28 36
الوادى الجديد 28 42
قنا 27 43
نويبع 27 31
السلوم 17 27
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