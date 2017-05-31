أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد :طقس الخميس "حار"..والعظمى بالقاهرة 33

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد :طقس الخميس "حار"..والعظمى بالقاهرة 33

11:07 ص الأربعاء 31 مايو 2017

كتبت – مادي غيث

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان صحفي، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 33

الإسكندرية 20 28

مطروح 19 27

بورسعيد 21 27

دمياط 22 26

بلطيم 20 27

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 34

العريش 18 28

نخل 15 30

طابا 17 31

الطور 22 30

مرسى علم 26 32

الغردقة 27 34

شرم الشيخ 27 35

رفح 17 27

كاترين 16 28

سيوة 23 35

المنيا 22 36

الفيوم 22 36

رأس سدر 22 30

أبوسمبل 29 43

وسط الدلتا 21 33

أسيوط 26 37

سوهاج 27 38

الأقصر 27 44

أسوان 28 44

شلاتين 26 38

حلايب 28 36

الوادى الجديد 28 42

قنا 27 43

نويبع 27 31

السلوم 17 27

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد عن طقس غدًا الأربعاء: حار على كافة أنحاء البلاد

    الأرصاد عن طقس غدًا الأربعاء: حار على كافة أنحاء البلاد

    أخبار
  • الأرصاد طقس الثلاثاء

    الأرصاد طقس الثلاثاء "مُعتدل"..والعظمى في القاهرة 34

    أخبار
  • بالصور- وزير الطيران يُكرم رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

    بالصور- وزير الطيران يُكرم رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

    أخبار
  • خبير أرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الأربعاء القادم

    خبير أرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الأربعاء القادم

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ننشر أسماء المتهمين بقتل الطفل

    ننشر أسماء المتهمين بقتل الطفل "يوسف" في ميدان الحصري: ضابط ونجل نائبأخبار

  • هل هناك حديث نبوي عن فوائد البطيخ؟.. دار الإفتاء المصرية ترد

    هل هناك حديث نبوي عن فوائد البطيخ؟.. دار الإفتاء المصرية تردإسلاميات

  • مرتضى منصور: إنذار لوزيرا الصحة والداخلية للقبض على رامز جلال- صور

    : إنذار لوزيرا الصحة والداخلية للقبض على رامز جلال- صورأخبار

  • النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدب الطب الشرعي

    النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدبأخبار

  • بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟

    بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟هو وهي

  • الجارالله عن ضربات ليبيا:

    الجارالله عن ضربات ليبيا: "مصر تسد أوكار الإرهاب"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين

8 الصبح - أحد المقيمين فى لندن يوضح "أجواء شهر رمضان" فى لندن وإحتفالات المصريين هناك

8 الصبح - أحد المقيمين فى لندن يوضح "أجواء شهر رمضان" فى لندن وإحتفالات المصريين هناك