الصحة العالمية: ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في اليمن إلى 532 حالة
الصحة العالمية: ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في اليمن إلى 532 حالة
11:12 ص الأربعاء 31 مايو 2017
ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في اليمن
صنعاء- ( د ب أ):
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 532 حالة.
وقالت المنظمة ، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه حتى الآن تم الإبلاغ عن أكثر من 65 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في 253 مديرية باليمن.
وكانت المنظمة قد ذكرت في بيان لها أمس الثلاثاء، أن طائرة مستأجرة تحمل السوائل الوريدية ومجموعات أدوية لمواجهة الكوليرا قد هبطت بنجاح في مطار العاصمة صنعاء.
وأوضحت أن وزن الأدوية يبلغ 67 طنا وهو ما يشكل أكبر مجموعة من المواد الطبية التي جلبتها المنظمة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015.
ويشهد اليمن تدهورا كبيرا في الوضع الصحي والإنساني، جراء الصراع الدائر في البلاد بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح من جهة، والقوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، منذ أكثر من عامين.
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