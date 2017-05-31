تغريدة "غير مفهومة" لترامب تُثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي

كتبت- رنا أسامة:

أثارت تغريدة غير مفهومة كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر في وقت سابق اليوم الأربعاء، عاصفة من السخرية بين رواد التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي على تويتر:"رغم /covfefe/ الصحفية السلبية المستمرة"، في إشارة على ما يبدو إلى التغطية الصحفية كثيرًا ما يصفها ترامب بأنها تنشر "أخبارا زائفة".

وما تزال التغريدة موجودة على الصفحة، ولم يتم حذفها أو إضافة توضيح لها.

وأطلق رواد تويتر هاشتاجًا باسم #covfefe، وأطلقوا لخيالهم العنان لتفسير السبب الحقيقي وراء التغريدة، خاصة وأنه لم يقم بحذفها حتى الآن.

وكتب أحدهم: "كان يقصد كلمة تغطية Coverage، ولكن يداه صغيرتين، فلم يتمكّن من كتابة كل الحروف".

فيما سخر آخر قائلًا: "هل كان الرئيس متعبا؟ أم سكرانًا"، فيما تكهّن قال ثالثًا: "رُبما تكون شفرة نووية سرية".

وفي إشارة إلى علاقات ترامب المثيرة للجدل مع روسيا، سخرت سيدة على موقع تويتر بالقول إنها ترجمت #covfefe إلى الروسية، وأرفقت صورة معالجة للكلمة غير المفهومة تظهرها وكأنها ترجمة لعبارة "أنا أستقيل".