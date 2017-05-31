أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تغريدة "غير مفهومة" لترامب تُثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تغريدة "غير مفهومة" لترامب تُثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي

11:01 ص الأربعاء 31 مايو 2017

الرئيس الأمريكي دونالد

كتبت- رنا أسامة:

أثارت تغريدة غير مفهومة كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر في وقت سابق اليوم الأربعاء، عاصفة من السخرية بين رواد التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي على تويتر:"رغم /covfefe/ الصحفية السلبية المستمرة"، في إشارة على ما يبدو إلى التغطية الصحفية كثيرًا ما يصفها ترامب بأنها تنشر "أخبارا زائفة".

وما تزال التغريدة موجودة على الصفحة، ولم يتم حذفها أو إضافة توضيح لها.

صورة فرعية

وأطلق رواد تويتر هاشتاجًا باسم #covfefe، وأطلقوا لخيالهم العنان لتفسير السبب الحقيقي وراء التغريدة، خاصة وأنه لم يقم بحذفها حتى الآن.

وكتب أحدهم: "كان يقصد كلمة تغطية Coverage، ولكن يداه صغيرتين، فلم يتمكّن من كتابة كل الحروف".

فيما سخر آخر قائلًا: "هل كان الرئيس متعبا؟ أم سكرانًا"، فيما تكهّن قال ثالثًا: "رُبما تكون شفرة نووية سرية".

وفي إشارة إلى علاقات ترامب المثيرة للجدل مع روسيا، سخرت سيدة على موقع تويتر بالقول إنها ترجمت #covfefe إلى الروسية، وأرفقت صورة معالجة للكلمة غير المفهومة تظهرها وكأنها ترجمة لعبارة "أنا أستقيل".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الأفغاني يدين هجوم كابول

    الرئيس الأفغاني يدين هجوم كابول

    أخبار
  • بوتين: روسيا تنتظر زيارة الملك السعودي

    بوتين: روسيا تنتظر زيارة الملك السعودي

    أخبار
  • استقالة مايك دوبك مدير البيت الأبيض للاتصالات

    استقالة مايك دوبك مدير البيت الأبيض للاتصالات

    أخبار
  • ترامب: سياسات ألمانيا التجارية والعسكرية

    ترامب: سياسات ألمانيا التجارية والعسكرية "سيئة جدا" بالنسبة للولايات

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور- لبنانية تكشف سر خسارتها 80 كيلو من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت؟

    بالصور- لبنانية تكشف سر خسارتها 80 كيلو من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت؟هو وهي

  • بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربه بالصف

    بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربهأخبار

  • مرتضى: رامز جلال

    مرتضى: رامز جلال "صايع".. وطالبت بنقله لمستشفى الأمراض العقليةرياضة

  • المحكمة تطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور لمحاكمته في سب مستشار

    المحكمة تطلب رفع الحصانة عن لمحاكمته في سب مستشار "مرسي"أخبار

  • مرتضى ساخرًا من حلمي: شكرًا لحسن تعاونك مع الأهلي

    مرتضى ساخرًا من حلمي: شكرًا لحسن تعاونك مع الأهليرياضة

  • إزالة تعديات لـ

    إزالة تعديات لـ"سعيد حساسين" على 400 فدان بالفيومأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن اليوم قراره المنتظر بشأن اتفاقية باريس للمناخ

ترامب يعلن اليوم قراره المنتظر بشأن اتفاقية باريس للمناخ