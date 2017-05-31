ليفربول يرغب في ضم ظهير مانشستر سيتي السابق

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة ليفربول في التعاقد مع ظهير مانشستر سيتي السابق جايل كليشي لمدة موسمين، وذلك بعدما استغنى السيتي عن خدماته بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كليشي البالغ من العمر 31 عاما لا يزال لم يتخذ قراره بشأن الإنضمام لليفربول وذلك على الرغم من وجود بند في العقد الذي يرغب الريدز في التقدم به يمكنه من تجديد تعاقده لعام إضافي بعد 2019.

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ويعاني يورجين كلوب مدرب ليفربول من مشكلة كبيرة في مركز الظهير الأيسر حيث شغل ذلك المركز جيمس ميلنر خلال الموسم الماضي، إلا أن المدرب الألماني يرغب في تدعيمه بقوة قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة باريس سان جيرمان أيضا في التعاقد مع كليشي والذي قضي 6 سنوات رفقة مانشستر سيتي بعد إنضمامه إلى صفوفه قادما من أرسنال مقابل 7 مليون جنيه إسترليني.