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فينجر يستهدف محرز بعد التجديد مع أرسنال

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فينجر يستهدف محرز بعد التجديد مع أرسنال فينجر يستهدف محرز بعد التجديد مع أرسنال

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، يرغب في ضم الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق ليستر سيتي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الدولي الجزائري صاحب الـ26 عامًا، يعد أول أهداف فينجر، بعد أن اتفق الأخير اتفاقًا شفهيًا مع ستان كرونكي، صاحب النسبة الأكبر من ملكية أرسنال، على تجديد عقده مع المدفعجية لعامين قادمين، مقابل 16 مليون جنيه استرليني.

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وكان قد أعلن الدولي الجزائري، رياض محرز، في وقت سابق أنه أبلغ إدارة ناديه ليستر سيتي بقرار الرحيل عنه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت "ذا صن" إلى أن صفقة رياض محرز ستكلف خزائن أرسنال نحو 40 مليون جنيه استرليني.

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التحرير

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