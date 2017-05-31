مصرع طفلين "توأم" غرقا في مياه "بحر مويس" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي طفلين توأم، يبلغان من العمر 3 سنوات، مصرعهما، اليوم الأربعاء، غرقًا في مياه "بحر مويس" بمركز الزقازيق في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" بالزقازيق، باستقبال جثث الطفلين "محمد فرج السيد أحمد" وشقيقه التوأم "علاء" 3 سنوات، مُقيمين بقرية "كفر الحمام".

بالانتقال وسؤال والدهما، أشار إلى أنه أثناء لهو الطفلين أمام المنزل سقطا بمياه ترعة "بحر مويس" وغرقا، وتم انتشالهما بمعرفة الأهالي، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتهما أو يشتبه في حدوثها جنائيًا.

جرى التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى الأحرار، تحت تصرف النيابة العامة، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6305 إداري الزقازيق لسنة 2017.