مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالخصوص

القليوبية - أسامه علاء الدين:

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة الخصوص التابعة لشبرا الخيمة.

سيطرت قوات الشرطة على الأفراد المتشاجرين من الطرفين وضبطت 3 أسلحة نارية في الواقعة، مع تعيينها أفراد خدمة امنية لملاجظة الحالة ومنع تجدد الاشتباكات.

تلقي اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين "مسلم ومسيحي" بسبب الخلافات المالية استخدمت فيها الأسلحة النارية ما أسفر عن مقتل شخص تصادف مروره يدعي "ع.ب" وإصابة 3 آخرين.

تبين أن الطرف الأول الطرف الأول كلا من "ب.ر.ج" وشقيقيه و"ج.ب" وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية، بينما الطرف الثاني كلا من "س.م .ع" "مصاب بطلق ناري" وشقيقه عبدالله وآخرين تشاجروا مع الاول لاقتراض أحد أطراف الطرف الثاني مبلغ مالي من الأول وتعثره في السداد ما استدعى نشوب شجار بينهما.