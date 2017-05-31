ضبط سائق بحوزته 25 كيلو "بانجو" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على سائق؛ بحوزته كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن القوة المُكلفة بتأمين مفارق الشرطة العسكرية بطريق الصالحية القديمة، برئاسة الرائد أسامة العطار، من ضبط المدعو "خيري.ع.الـ.إ" 57 عامًا، سائق، مُقيم بالدقهلية، حال قيادته السيارة رقم 175081 (ملاكي الدقهلية) بيجو 504، وبحوزته كمية من نبات "البانجو" المُخدر.

جرى ضبط المتهم وبحوزته 2 شيكارة بلاستيك بيضاء اللون بداخل كلٍ منها 5 لفافات كبيرة الحجم من نبات "البانجو" تزن حوالي 25 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.