البنتاجون: واشنطن باشرت تسليم أسلحة إلى المقاتلين الأكراد في سوريا

(أ ف ب):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة باشرت تسليم أسلحة إلى المقاتلين الأكراد، الذين يحاربون تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا، الأمر الذي تعارضه تركيا بشدة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون ادريان رانكين-جالواي في تصريح صحفي "بدأنا تسليم أسلحة خفيفة وآليات الى العناصر الأكراد" في قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم قوات كردية بشكل أساسي واخرى عربية تحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أن تسليم الاسلحة بدأ قبل الهجوم الجاري التحضير له على مدينة الرقة، "عاصمة" تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، والتي يقول البنتاجون إن قوات سوريا الديمقراطية هي الوحيدة القادرة ميدانيا على دحر التنظيم الجهادي من معقله هذا.

واوضح رانكين-جالواي أن من بين الأسلحة التي تسلمها المقاتلون الأكراد من الولايات المتحدة بنادق كلاشنيكوف ورشاشات من أعيرة صغيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أذن للبنتجون في مطلع مايو بتسليم اسلحة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية لتسريع دحر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأثار هذا القرار غضب تركيا التي تعتبر هؤلاء المقاتلين امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون تنظيما "إر هابيًا".

وتخشى تركيا خصوصًا ان تستخدم هذه الاسلحة لاحقا ضدها.

ولتهدئة المخاوف أكدت واشنطن أنها ستزود المقاتلين الأكراد بأسلحة مصممة لاحتياجات الحملة على الجهاديين وأنها ستراقب كيفية استخدامها.